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Sungurlu kentpark 240 günde bitirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 16 bin 703 metrekarelik bir alana yapılan kent parkı yetiştirmek için ekipler, gece gündüz çalıştı.

15 Mart 2019 Cuma 10:44
Sungurlu kentpark 240 günde bitirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 16 bin 703 metrekarelik bir alana yapılan kent parkı yetiştirmek için ekipler, gece gündüz çalıştı. 31 Mart seçimlerine yetiştireceğinin sözünü veren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner sözünde durdu. Kent Park için önümüzde ki günlerde büyük bir açılış yapılması planlanıyor.


Seçildiğinde, ’Bir Şey Değişti, Her Şey Değişiyor’ sloganıyla yola çıkan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in büyük projelerinden olan kent park projesi hayata geçiyor.


16 Temmuz tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısı ile ilk kazması vurulan Kentpark, 240 günde bitme aşamasına geldi. İlçe seçim bürosu açılışında vatandaşlara Kentpark’ı 31 Mart seçimleri öncesinde bitirme sözü veren Başkan Şahiner, bir projeyi daha sonlandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Gece gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür eden Başkan Şahiner, "Her türlü engellemelere rağmen Kentpark’ı 31 Mart seçimleri öncesinde bitireceğimizi söylemiştik. 2 kez kabloları kesilmesi rağmen, yılmadan çalıştık ve sözümüzde durduk. İnşallah güzel bir açılış töreniyle Kentpark’ı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:44
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