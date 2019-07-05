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Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Kent Konseyi’nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:33
Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Kent Konseyi’nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi. Sungurlu Kent Konseyi Başkanlığı’na Fatih Bahtiyar seçildi.


Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’na Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katıldı.


Fatih Bahtiyar’ın başkanlığa seçildiği toplantının seçim sonucunda yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: "Atilla Özten, Adil Uzar, Dursun Kanmış, Ramazan Kayretli, Osman Erzurum, Hacı Ali Güneşligün, Sultan Uzar, Rukiye Tütüncüoğlu ve Kazım Pugur"

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:33
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