Sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın havadan 3 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Ekipler, kullanılamaz hale gelen fabrikadaki alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın, tüm tesisi sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gebze, çevre ilçelerden ve İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kilometrelerce öteden bile görülebilen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, sık sık patlamaların da yaşandığı için merdivenler yardımı ile çalışmaları sürdürürken, olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen fabrika çalışanlarını ve vatandaşlara müdahale etti. Çıkan yangında fabrika içerisinde hiç kimsenin olmadığı belirlenirken, çıkan yangında fabrika bahçesinde bulunan araçlara da alevler sıçradı. Ekipler tarafından tüm binayı ve araçları saran alevler yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alına bildi. Kullanılamaz hale gelen fabrikada ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.