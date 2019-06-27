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SunExpress ile Alanya Gazipaşa-Düsseldorf seferleri başladı

Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Almanya'nın Düsseldorf şehrine haftada bir gün karşılıklı doğrudan seferler düzenleniyor

27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
SunExpress ile Alanya Gazipaşa-Düsseldorf seferleri başladı

ANTALYA (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine doğrudan uçuşlara başladı.

Merkezi Antalya'da bulunan SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre şirket, 2019 yaz sezonunda da Türkiye-Avrupa arasındaki uçuşlarını artırmaya devam ediyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren havayolu olan SunExpress, Antalya'daki Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Düsseldorf'a doğrudan uçuşları başlattı.

Yaz sezonuyla Antalya-Avrupa uçuşlarına Oslo, Eindhoven, Friedrichshafen, Göteborg ve Prag'ı ekleyerek Antalya'dan Avrupa'da uçtuğu destinasyon sayısını 36'ya çıkaran havayolu şirketi, Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Düsseldorf şehrine de haftada bir gün karşılıklı direkt sefer düzenliyor.

SunExpress, uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlarla Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden Antalya ve Alanya'ya gelen turist sayısını artırarak Türk turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
  1. Alanya Gazipaşa Havalimanı
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