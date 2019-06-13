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Süne ile mücadele tam gaz

Ankara İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde süne zararlısına karşı ilaçlamalar yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:50
Süne ile mücadele tam gaz

Ankara İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde süne zararlısına karşı ilaçlamalar yapıldı.


Başkentte süne zararlısına karşı Ankara İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlaçlamanın önemine vurguyapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Buğday ülkemiz için önemli bir ürün. Her yıl ortalama 20-22 milyon ton civarında üretim yapılmakta. Ancak buğdaydaki verime bağlı olarak da iklimin normal seyretmesinden dolayı özellikle buğdayın en önemli zararlısı olan süne dediğimiz bir böcek türüdür. Sayın bakanımızın talimatı ile 81 ilimize gönderilen genelge ile ülkemiz genelinde süneye karşı topyekun bir mücadele başladı. Ekipler sahada alan taraması yapıyorlar. Öncelikle Ankara’da 5 milyon dekar alanda sörvey çalışması başlattık. 133 tane personel, 36 tane araçla 500’e yakın köyümüz de alan taraması yaptı. 5 milyon alanda çalışmalar devam ediyor. 2 milyon alanda ilaçlama kararı alındı. Amacımız çiftçinin emeği boşuna gitmemesidir” şeklinde konuştu.



“Amacımız yüzde 1 altına düşürmek”


Amaçlarının zarar oranlarını düşürmek olduğunu ifade eden Korkmaz, "Bu yıl bakanlığımızın tarım sektörüne verdiğimiz önem yoğun bir şekilde eğitimle devam ediyor. Ürünü elde edebilmemiz için süne ile mücadele çok önemli. Amacımız yüzde 1 altına düşürmek, ilaçlama yapılmadığı zaman zarar oranları yüzde 10 ile yüzde 20 arasında oluyor. Ürün zarar görürse çiftçimiz yemlik fiyatına dahi satamıyor. Kullanılan ilaçlar ruhsatlı, sahadaki zarar oranı tespit edilerek ilaç önerisi yapılır. Ayrıca yapılan mücadele sonucunda daha kaliteli ürün üreten, bakanlığımız yüzde 4 ilave bir destek verecek. Hedefimiz ilaçlama sonrasında kayıpların yüzde 1 oranına düşmesini bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:50
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