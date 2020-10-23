Sunday Mba 28 Kasım 1988 Nijerya Aba'da doğdu.

Mba, Mayıs 2013'te Warri Wolves'tan kiralık olarak Rangers'a katıldı. Rangers'ın ilk maçında, 2013 CAF Şampiyonlar Ligi'nde Clube Recreativo Desportivo do Libolo'ya 3-1 mağlup gol attı. Yılın büyük bölümünde süren uzunca bir müzakerenin ardından Aralık ayında Bastia için sözleşme imzaladı.

Ekim 2019'da 2 yıl kulüpsüz kaldıktan sonra futbola dönmek istediğini söyledi.

Sunday Mba kariyeri

2010 WAFU Uluslar Kupası'nı kazanan Nijerya B takımının bir üyesiydi. Ocak 2012'de Eagles'ın 0-0'lık beraberliği ile Angola ile ilk maçına çıktı. Bir sonraki maçında Liberya'ya karşı bir gol attı.

2013 Afrika Uluslar Kupası için Nijerya'nın 23 kişilik kadrosuna çağrıldı. Mba, Nijerya'nın Fildişi Sahili karşısında 2-1 çeyrek final galibiyetinde galibiyet golünü attı. 10 Şubat 2013 tarihinde Burkina Faso ile oynanan finalde maçın ilk ve tek golünü atarak Nijerya'ya üçüncü Afrika Uluslar Kupası unvanını verdi.

2013 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Nijerya kadrosuna seçildi.