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Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:46
Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek

ÜSKÜP (AA) - Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nden 3 ödülle dönen "Honeyland" belgeseli, ağustosta Üsküp'te sinemaseverlerle buluşacak.

"Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali"nde gösterilecek filmin yönetmeni ve senaristi ile yapımcıları, Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Honeyland'in senaryosuna imza atan ve kurgusunu yapan Atanas Georgiev yaptığı açıklamada, filme güvendiklerini belirterek, Sundance Film Festivali'nden aldıkları ödülün ise kendileri için sürpriz olduğunu aktardı.

İsviçre'nin Üsküp Büyükelçi Yardımcısı Stephane Tomagian ise, İsviçre'nin filme verdiği desteğe değinerek, çevre kirliliğine yönelik farkındalığı arttırdığı için, yapıma katkı sağlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

- Film "10. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali"nde gösterilecek

Belgesel, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki "Hatice" (Atidze) karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor. Yapım, doğanın döngüsüne katkı için arı yetiştiriciliğinin önemine dikkati çekiyor.

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Makedonya Film Ajansı desteğiyle, çevre koruma programı doğrultusunda çekilen belgeselde, Hatice Muratova, Nazife Muratova, Hüseyin Sam, Lütviye Sam ve Mustafa Sam yer aldı.

12-13 Mart'ta Üsküp'te basın gösterimi yapılacak olan "Honeyland", 21-28 Ağustos'ta gerçekleşecek "10. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak.

Kuzey Makedonya yapımı film, ABD'nin Utah eyaletinde 3 Şubat'ta düzenlenen Sundance Film Festivali'nde, Uluslararası Belgesel Sinema kategorisinde, "Değişim için Etki Jüri Özel Ödülü"nü alırken, filmin yönetmenleri Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska "Büyük Jüri Ödülü", kamera ekibinden Femi Daut ile Samir Luma ise "Sinematografi Jüri Özel Ödülü" kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:46
  1. "HoneyLand"
  2. Makedonya
  3. Ödül
  4. Sundance Film Festivali

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