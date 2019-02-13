Sunar’dan MÜSİAD’a ziyaret

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, Erzurum MÜSİAD Başkanlığı görevine getirilen Fuat Demir ve yönetimine ziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

31 Mart yerel seçime doğru, il ve ilçe belediye başkan adayları çalışmalarını hızla sürdürüyor. Esnaf ve STK ziyaretlerini hızlı bir şekilde devam eden belediye başkan adayları aynı zamanda projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Bu bağlamda hem seçim çalışmasını hem de hayırlı olsun da bulunmak adına AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, MÜSİAD Başkanı Fuat Demir’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan adayı Sunar’ın yanı sıra AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve ilçe yönetimi yer aldı.

Palandöken Belediye Başkanlığına geldikten sonraki projelerini anlatan Başkan Adayı Muhammet Sunar, “Temel amacım hizmet etmek olacaktır. Elimizden geldiğince ilçe sakinlerine maksimum seviyede hizmet etmeye çalışacağız. Belediye olarak yapacağımız çalışmalarda vatandaşımızın görüşlerine kulak vereceğiz. Şunu herkesin bilmesi gerekiyor, belediye başkanı olduğum zaman kapım her zaman ve herkese açık olacaktır. İmkân şartlarında herkesi dinleyeceği ve bu doğrultuda, şartlara uygun hareket edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar’a teşekkürlerini sunan Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, “Öncelikle bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Bizler birlikten güç doğar sözünün arkasındayız. Bu şehri bir olarak kalkındırabilir, güçlendirebiliriz. Bunun için projeleriniz, çalışmalarınıza tam destek vermeye hazırız. Zerimize düşen neyse yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.