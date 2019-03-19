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Sunar Palandöken’de sıkmadık el bırakmıyor

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

19 Mart 2019 Salı 14:10
Sunar Palandöken’de sıkmadık el bırakmıyor

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sunar, mahallelerde seçmenleriyle buluşuyor.


Sunar, “Biz Palandöken sakinlerinin gönüllerine talibiz, çünkü gönüllerinden nasıl bir Palandöken geçirdiklerini çok iyi biliyoruz” dedi.


Kuruluşundan bu yana AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve son olarak Teşkilat Başkanı iken Palandöken Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Avukat Muhammet Sunar, seçim çalışmalarını ev ve site toplantılarıyla sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı mahalle ve mezralarda vatandaşlarla bir araya gelen Sunar, 31 Mart seçimlerinin önemini anlatmakla kalmıyor, Palandöken hedeflerini de paylaşıyor.


Sunar: “Bizde çalışmak gönül rızasıdır”


Sunar, AK Parti’nin yerel yönetim ufkunu, en başta vatandaşın gönül rızasının oluşturduğunu belirterek, “Bizim anlayışımıza göre hizmet; insanımızın fayda düzeyini en yüksekte tutmak ve kesinlikle mağduriyet oluşturmamaktır. Hizmet; istişare demektir, uyum demektir, ayakları yere sağlam basan plan, proje ve program demektir. Hizmet; beklentileri bilmektir, öncelik sıralamasını iyi yapmaktır. Hizmet; el ele vermektir, ortak akılda buluşmaktır. Bizim Palandöken ilçemizin geneline hâkim olacak anlayışımız işte budur. İlçemizi markalaştırmak; kentleşmede, turizmde, ticarette, eğitimde, kültür ve sanatta Palandöken’i öncü hale getirmek, en büyük gayemizdir” diye konuştu.


“Mayamızda millete hizmet var”


Palandöken’e dair hedeflerini paylaşırken, seçmenlerin görüş, beklenti ve önerilerini de dikkatle kayda geçen AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, başarıyı kaçınılmaz kılan en önemli faktörlerden birisinin de, halka kesinlikle kayıtsız kalmamak olduğunun altını çizdi.


Muhammet Sunar, “AK Parti’nin yerel yönetim tarzını farklı kılan en önemli faktör de budur. Bugün AK kadroların görev başında olduğu her belediyede hizmet vardır, yatırım vardır, proje vardır. Çünkü AK Parti’nin mayasında millete hizmet vardır. Gelişimi, büyümeyi, sağlıklı ve verimli kentleşmeyi ele alacak olsak; bu kavramlar gerçek tarifini sadece ve sadece AK Partili kadrolarla bulur. Kaldı ki, Erzurum’a ve ilçelerine bugüne kadar yapılan hizmetleri de tarife gerek yoktur. Her şey ayan beyan ortadadır. Bizim dün ve bugün yaptıklarımız, Allah’ın izniyle yarın yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:10
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