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Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''
Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''

Yeniakit Publisher
2024-04-14 16:02:00 - 2024-04-14 16:27:01
İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıkladı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının "tehlikeli ve gereksiz'' bir tırmanış olduğunu ve bunu en güçlü şekilde kınadıklarını belirttirken, İngiltere'nin İran hava araçlarını engellemek için koalisyona katıldığını belirtti.

İran'ın İsrail'e karşı başlattığı hava saldırılarının etkileri devam ederken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak konuyla ilgili açıklama geldi. Başbakan Sunak, İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıkladı. 

İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları "tehlikeli ve gereksiz'' 

Başbakan Sunak İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının "tehlikeli ve gereksiz'' bir tırmanış olduğunu ve bunu en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Sunak ayrıca İngiltere'nin, İran'ın ateşlediği füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemek için "uluslararası koordineli bir çabaya" katıldığını söyledi.

İngiltere Ortadoğu'ya yığınak yapmıştı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdıklarını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''
İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''

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