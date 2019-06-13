Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te teknik direktörlük görevine getirilen Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Sumudica'nın Gazişehir Gaziantep'i ses getiren takım haline dönüştüreceğini söyledi.

Takıma takviyeler yapmak için çalışmaları sürdüklerini dile getiren Konukoğlu, yapılacak transferleri teknik heyetle yapılacak istişarelere göre şekillendireceklerini belirtti.

Gelecek sezon planlamasında mevcut kadro içerisindeki bazı futbolcuların yer alacağını aktaran Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni sezon için bizim oluşturduğumuz bir liste var, hocamızın da düşündüğü isimler var. Bunları harmanlayacağız. Transferleri mümkün olduğunca kısa zaman içerisinde sonuçlandırmaya çalışacağız. Tabii ki bunların hepsi bütçe meselesi. Ona gören kendimizi ayarlayıp sonuçlandıracağız."

Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep'in adının Gaziantepspor olarak değişeceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de "Böyle yorumlarda bulunmak doğru değil. Orası ayrı bir kulüp, burası ayrı. Bugün dünyanın bir çok yerindeki şehirlerde birden fazla takım var. Takımları birbirine karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.





- Sumudica'dan "iyi futbol" sözü





Resmi sözleşmeyi imzalayan Marius Sumudica da Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, kulübün kendisine inandığı, o yüzden de Türkiye'ye geri döndüğünü vurguladı.

Kendisine inananları mahcup etmemeye çalışacağını anlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan ekibi El Shabab iki yıllık kontratımı iptal ederek Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelmemin ana nedeni burayı çok sevmem ve Romanya'dan sonra ikinci memleketim olarak Türkiye'yi görmemdir. Neticesinde biz Balkan ülkesiyiz, aynı kanı taşıyoruz. Size bir söz verebilirim, iyi futbol oynayacağız. Kayseri'de görev yaparken yaklaşık 5 bin seyirci vardı tribünlerde, ben ayrıldığımda bu sayı 30 bine çıkmıştı. Gaziantep futbolda önemli bir şehir ve başkanın burada yaptıkları gördüm. Kendi ailesinin parasını koyarak bu takımı bu noktaya getirmiş. Bundan sonra takımı geriye götürmek bizim için ayıptır, takımı daha da ileri götüreceğiz."

Suudi Arabistan'da daha fazla ücret almasına rağmen Gazişehir Gaziantep'i tercih ettiğine dikkati çeken Sumudica, şunları kaydetti:

"Seçeceğim futbolcularla bu takımı hiç bir şekilde ilk 10'un uzağında tutmayacağız. Eğer ben bunu başaramazsam hiçbir şey talep etmeden çıkar giderim. Bu kolay bir şey değil ama benim bu takımı daha da ileriye götürmek gibi bir hedefim var. Benim için futbol, hayatımdaki en önemli konu. Ailem bile ikinci sırada. Bu dakikadan sonra her şekliyle sahada futbolumu konuşturacağım."

Agresif bir hoca olduğunu, bunun da kendisine ve takımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Sumudica, sosyal medyada hiçbir hesabını olmadığını sözlerine ekledi.

Sumudica ve Konukoğlu, açıklamaların ardından bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde kulübün bazı yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.