THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sumru Yavrucuk'tan "Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım" açıklaması

Oyuncu Sumru Yavrucuk:- "Dekorların arasına şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Su bidonları yerine adblue (antifriz) sıvısı taşınmış. Maalesef kontrol edilmeden de bardaklara boşaltılmış"

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:30
Sumru Yavrucuk'tan "Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım" açıklaması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde su yerine antifriz içen oyuncu Sumru Yavrucuk, "Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım. Dekorların arasına şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Su bidonları yerine adblue (antifriz) sıvısı taşınmış. Maalesef kontrol edilmeden de bardaklara boşaltılmış." dedi.

Marmaris'teki özel hastanede tedavisi tamamlan Yavrucuk, oyunu için geldiği Bodrum ilçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yaşanan olayı talihsizlik olarak değerlendiren Yavrucuk, "Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım. Dekorların arasına şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Su bidonları yerine adblue (antifiriz) sıvısı taşınmış. Maalesef kontrol edilmeden de bardaklara boşaltılmış. Rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen var. O mizansene geldiğinde tereddütsüz çay diye içtim. İçtiğim anda büyük bir acı hissettim." diye konuştu.

Olayın, birinci perde finalinde yaşandığını belirten Yavrucuk, üç saniye sonra içeriye giderek istifra ettiğini anlattı.

Aynı maddeyi rol arkadaşının da içtiğini ifade eden Yavrucuk, "Hastanede müşahede altına alındım. Hastane seferber oldu ve tedavimin ardından taburcu oldum." dedi.

Yavrucuk, olayı duyup kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına da teşekkür etti.

Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere katılan Yavrucuk, dün, oyun sırasında mizansen gereği içmesi gereken çay yerine bardağa yanlışlıkla konulan antifrizi içince rahatsızlanmış, kendisini kötü hisseden ve kusmaya başlayan sanatçı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:30
  1. antifiriz
  2. Bodrum
  3. Muğla
  4. oyuncu
  5. Sumru Yavrucuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
    1. Can Dündar hakkında yakalama kararı..
    2. Rus uzman açıkladı: Türkiye tam..
    3. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    4. Gezi soruşturmasında Can Dündar..
    5. Kaza cep telefonu kamerasına saniye..
    6. Sumudica'dan zehir zemberek..
    7. Fikret Orman'dan İstanbul Valisi'ne..
    8. Yemen müzakereleri yarın başlıyor
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. Avrupa Birliği'nde bütçe uzlaşısı
    11. Emine Erdoğan başörtüsü mağdurlarını..
    12. GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da uyuşturucu..
    13. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    14. Macron zorda: Kamyoncular ile..
    15. CHP Tekirdağ belediye başkan adayları..
    16. UNIFIL "tünel iddiası" için İsrail'e..
    17. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    18. Fikret Orman'dan İstanbul Valisi Ali..
    19. Validen yeni açıklama! Yakalanan eroin..
    20. İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum