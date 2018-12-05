Sumru Yavrucuk kimdir nerelidir? Sumru Yavrucuk zehirlendi mi?

Oyuncu Sumru Yavrucuk su yerine yanlışlıkla AdBlue (su bazlı üre çözeltisi) içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Peki Sumru Yavrucuk sağlık durumu nasıl? Sumru Yavrucuk kimdir nerelidir?

Sumru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue (su bazlı üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sumru Yavrucuk 1961 yılında, Ankara'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümlerinde okudu. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda özel statü öğrencisi oldu.1988 tarihide rol aldığı Önce Canan adlı yerli dizi ile tv sektöründe de boy gösteren Sumru Yavrucuk, 2001 yılında Bizim Otel, 2005 yılında ise Mars Kapıdan Baktırır adlı dizilerde rol aldı. Yavrucuk'un tv izleyicileri arasında popülerlik kazaması ise, 2005 yılında gösterime giren Yabancı Damat adlı dizide canlandırdığı Feride karakteri ile gerçekleşti. Yabancı Damat'ın ardından 2007 yılında Sevgili Dünürüm, 2009 yılında ise Bahar Dalları adlı dizilerde rol alan başarılı oyuncu, halen gösterimi devam etmekte olan Fatmagülün Suçu Ne dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Sumru Yavrucuk'un sinema ile tanışması ise, 1990 tarihli Yorum Yok adlı filme gerçekleşti. Oyuncunun 1992 yılında rol aldığı iki film, Çıplak ve Seni Seviyorum Rosa ise, en fazla ses getiren filmleri oldu ve de Seni Seviyorum Rosa başarılı oyuncuya 1991 yılında Altın Portakal, 1992 yılında ise Altın Koza ödüllerini getirdi.

Bizi Hatırla 2018

Tamam mıyız? 2013

Patroniçe 2004 TV Filmi

Halk Düşmanı 2004 TV Filmi

Sır 1997

Yer Çekimli Aşklar 1995

İş 1994

Seni Seviyorum Rosa 1992 Rosa

Çıplak 1992 Ayla

Yorum Yok 1990

Dizileri

No 309 2016 - Songül Şen

Acil Aşk Aranıyor 2015 Tv Dizisi (Nisan'ın annesi)

Ağır Roman Yeni Dünya 2012 TV Dizisi ... Tina

Fatmagül'ün Suçu Ne? 2010 TV Dizisi ... Meryem Aksoy (Ebe Nine)

Bahar Dalları 2009 TV Dizisi ... Güzide

Sevgili Dünürüm 2007 TV Dizisi ... Yıldız

Yabancı Damat 2005 TV Dizisi ... Feride

Mars Kapıdan Baktırır 2004 TV Dizisi .... Yıldız

Bizim Otel 2001 TV Dizisi .... Eva

Parça Pinçik 2000 TV Dizisi

Dostlar Pasajı 1997 TV Dizisi

Tutkular 1995 TV Dizisi

Ayaşlı ve Kiracıları 1989 TV Dizi