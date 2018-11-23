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Trollerin 'Sümeyye Erdoğan' yalanı yine ellerinde patladı!

Sosyal medyada trol sayfalar tarafından kasıtlı olarak ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevinden 52 bin TL maaş aldığı iddiası yalan çıktı.

23 Kasım 2018 Cuma 14:29
Trollerin 'Sümeyye Erdoğan' yalanı yine ellerinde patladı!

Bazı sosyal medya platformlarında ve solak haber sitelerinde kasıtlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu yine trollerin elinde patladı.

İşte o iftira paylaşımlarından biri;

Görevi 2014 yılında bıraktı

Sümeyye Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevinden 52 bin TL maaş aldığı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Erdoğan, gönüllü olarak yürüttüğü AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini 2014 yılında bıraktı.

Sosyal medyadaki troller ve solak medya tarafından ısıtılarak gündeme sokulmaya çalışılan söz konusu iddia 2013 yılından bu yana dillendiriliyor. Yetkili birimlerin sosyal medyada iftira kampanyaları yürüten bu gibi sayfalara karşı ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:29
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sümeyye Erdoğan
  3. maaş
  4. danışman

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