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Sümeyye Boyacı kimdir nereli ve kaç yaşında?

Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıran başarı. Sümeyye Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli sporcu Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye Boyacı nereli ve kaç yaşında? İşte Sümeyye Boyacı biyografisi...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:16
Sümeyye Boyacı kimdir nereli ve kaç yaşında?

Sümeyye Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli sporcu Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye Boyaca nereli ve kaç yaşında? İşte Sümeyye Boyacı biyografisi...

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu.İlkokul eğitimini özel bir okula aldı ve yine aynı okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4.5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı ve birçok başarıya imza attı.

Alexander Pushkin’in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı resim dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Rusya ziyareti sırasında sunuldu. 2009 ise sulu boya eserleri Moskova’da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı. Son olarak Brezilya’da düzenlenen Açık Yüzme Dünya Şampiyonası (Open Water Swimming World Championships)’nda dünya şampiyonu olarak hepimizin göğsünü kabarttı. 26-28 Nisan’da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleşen şampiyonada sırt üstü yarışlarda 45,92’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye, 50 metre kelebek stilinde de 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı kutladı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:16
  1. Eskişehir
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