Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile dönüyor - Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı. Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.

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