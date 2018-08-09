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Sümeyra Merve Kılınç kimdir? Cumhurbaşkanı danışmanı olan Sümeyra Merve Kılınç nereli?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Peki Sümeyra Merve Kılınç kimdir? Sümeyra Merve Kılınç nereli?

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:02
Sümeyra Merve Kılınç kimdir? Cumhurbaşkanı danışmanı olan Sümeyra Merve Kılınç nereli?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Peki Sümeyra Merve Kılınç kimdir? Sümeyra Merve Kılınç nereli?

Sümeyra Merve Kılınç 2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırladı, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı. 2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak çalıştı. 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:02
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