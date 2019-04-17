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Sümer Osman Göksu İlkokulu 72.nci yılını kutladı

Kocasinan Sümer Osman Göksu İlkokulu 72.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:21
Sümer Osman Göksu İlkokulu 72.nci yılını kutladı

Kocasinan Sümer Osman Göksu İlkokulu 72.nci kuruluş yılını Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutladı.


Düzenlenen etkinlik, Kocasinan Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Sümer Osman Göksu İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca tanınmış birçok ünlü sanatçı ve siyasetçinin eğitim gördüğü okulun etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.


Etkinlikte okulun düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya verildi ve okul öğrencileri tarafından sergilenen folklor gösterisi büyük alkış aldı. Okulun devlet okulu olmasına rağmen, özel okullarla aynı kapasitede eğitim verdiğini belirten Sümer Osman Göksu İlkokulu müdürü Ersoy Türkmen, “3 sene önce göreve başladım. Okulumuz eski bir okul. Kayseri’nin en eski okullarından biri. 1946-1947 öğretim yılında öğretime başlamış bir okul. Bu sene okulumuzun 72.nci kuruluş yıldönümü ve biz de bunu kutluyoruz. Böyle bir kültürel faaliyet yapmamızdaki amaç, çocuklarımızın kendini geliştirebilmesi, sosyal ortamlara alışabilmeleri ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri. Okulumuzda, bugüne kadar birçok sanatçı ve siyasetçi mezun olmuş. Benim de bu okulda öğretim görmüş olmam dolayısıyla, kendimi borçlu hissettim. Sağ olsun velilerimiz de bin 400 kişilik salonu bin 500 kişi olarak doldurdular ve ayakta da birçok izleyicimiz var. Bu 3 yılda, kendimizi geliştirmemizde en çok velilerimiz bize destek verdiler. Kısıtlı imkanlarımızla okulumuzu en kaliteli okullardan biri yapmaya çalıştık. Şu anda da okulumuz, devlet okulu olmasına rağmen özel okulla aynı konumda. Bizim ilk geldiğimizde bir amacımız vardı, özelden daha özel bir okul yapmayı düşünüyorduk ve bu konuda da elimizden geldiği kadar faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu akşam, bize destek olan velilerimize öğrencilerimize ve Kocasinan İlçe Mili Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:21
  1. sanat
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