Sümela’nın ziyarete kapanmasına en çok onlar üzülmüştü, tekrar ziyarete açılması en çok onları sevindirdi

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması bölge esnafını sevindirdi.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı 25 Mayıs Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımı ile törenle ziyarete açılırken, yöre esnafı Sümela’nın bacasız bir fabrika olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Sümela Sosyal Tesisleri İşletmecisi olan Mehmet Aktürk, Sümela’nın bir kısmının açılması daha ilk günden bölgeye bir canlılık getirdiğini belirterek “Ramazan olmasına rağmen buralara canlılık kattığını söyleyebiliriz. Bayram sonrası sezonun yoğun geçeceğini umuyoruz. Yabancı, özellikle Avrupalı turistleri özledik, onlar da artık gelmeye başladı. Daha önce buraya gelenler dışarıdan bakıp geri dönüyorlardı. Sümela’nın içini merak ediyorlardı. Şimdi bu özlemini giderecekler seneye de tam anlamıyla gezecekler inşallah. Sümela’nın yaklaşık 4 yıl kapalı olması işlerimizi olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi artık açıldı önümüze bakacağız. İnşallah beklediğimiz, özlediğimiz işlerimize kavuşacağız” dedi.

Yöre esnaflarından Şaban Şahin de Sümela’nın bacasız bir fabrika olduğunu belirterek “Bundan sonra iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şu ana kadar dört yılımız boş geçti. Sümela bacasız bir fabrika. Dört yıl bizim için çok büyük bir zaman kaybı. Bu kadar uzun süre olmamalıydı. Sümela’nın kapalı olması işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Kapalı olduğu dönemde işlerimizsönük geçti. Bundan sonrası için artık zaman gösterecek. Hareketleneceğini bekliyoruz” diye konuştu.