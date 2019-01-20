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Sümela Manastırı Teleferik Projesi ihalesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:- "Sümela Teleferik Projesi, çok uzun zamandır emek verdiğimiz bir husus. 19 Şubat'ta Türkiye'nin en önemli teleferik hattının yapımı ihaleye çıkacak"

20 Ocak 2019 Pazar 15:26
Sümela Manastırı Teleferik Projesi ihalesi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sümela Manastırı Teleferik Projesi'nde yapım ihalesinin şubat ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın yılda yaklaşık 650 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Hazırlanan proje ile yerli ve yabancı turistlerin manastıra daha konforlu ve kolay şekilde ulaşacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, ziyaretçi sayısı nedeniyle teleferiğe ilginin yoğun olacağını düşündüklerine dikkati çekti.

Gümrükçüoğlu, hattın uzunluğunun yaklaşık 2 bin 400 metre olduğunu ifade ederek, "Birinci istasyon, teleferik güzergahının başlangıç noktası olup 92 araç ve 29 motosiklet otoparkı bulunmaktadır. İkinci istasyon, teleferik güzergahının ara istasyondur. Burada 2 çok amaçlı salon, bir panoramik restoran bulunmaktadır. Üçüncü istasyon, teleferik güzergahının son istasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin bölge turizmine daha da fazla katkı sağlayacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Sümela Teleferik Projesi, çok uzun zamandır emek verdiğimiz bir husus. 19 Şubat'ta Türkiye'nin en önemli teleferik hattının yapımı ihaleye çıkacak. Sümela'da yapılacak teleferik kadar ülkemiz genelinde ilgi görecek başka bir teleferik projesi bulunmamaktadır. Hiçbir teleferiğin bu kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim.

Bu projenin şehrimize kazandırılması için çok ciddi uğraş verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşmaları tamamladık. Projemizi hazırladık ve şimdi yapım ihalesini gerçekleştireceğiz."

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:26
  1. Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi
  2. Sümela Manastırı
  3. Sümela Teleferik Projesi
  4. teleferik
  5. Trabzon

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