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Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1’i ağır 2 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1’i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye köyü ile Köseli köyü arasındaki yolda giden AK Parti Sumbas Gençlik Kolları Başkanı Şuayip Çoban’ın kullandığı 80 AZ 337 plakalı otomobil ile Hakan Kumru idaresindeki 80 LK 327 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Hakan Kumru ağır yaralandı. Şuayip Çoban ise hafif yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü önce Osmaniye Devlet Hastanesine oradan da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Hakan Kumru’nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.


Öte yandan AK Parti Sumbas Gençlik Kolları Başkanı Şuayip Çoban kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
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