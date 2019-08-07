Sumbas’ta beton yol çalışması

Osmaniye Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Sumbas ilçesinde silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmasını ilk defa yaptıklarını söyledi.

Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu ile birlikte Sumbas’ta ilk defa uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceleyen Bolat,yol yapımında yeni bir yöntem olarak silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Akdeniz Bölgesinde ilk kez geçen yıl Osmaniye’de uygulandığını söyledi. Birçok ilden bu uygulamayı görmeye gelenlerin olduğunu belirten Bolat, silindirle sıkıştırılmış beton yolun ağır araçların geçişine de dayanıklı olduğunu söyledi. Bolat, "Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Ayrıca bu yöntem, yol yapımında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Şu an İl Özel İdaresi tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde 100 yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlanıyor" dedi.