Sumbas Belediye Başkanı partisinden istifa etti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin belediye başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu ve 3 Belediye Meclis üyesi, MHP'den istifa etti.

Nuhoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimler için partisinin Sumbas'tan kendisini aday göstermemesi üzerine bu kararı aldığını söyledi.

İki dönemdir Sumbas Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Mustafa Nuri Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Gördüğüm lüzum üzerine partim olan MHP'den istifa ediyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. MHP Genel Merkezi tarafından adaylığım yapılmadı. Benim de çok sevdiğim ilçemize yapmayı düşündüğüm hizmetlerim var. Bunları gerçekleştirmek için gördüğüm lüzum üzerine Belediye Meclis üyesi 3 arkadaşımızla MHP'den istifa ettik. En kısa zamanda halkımız ve şehrimizin ileri gelenleriyle yapacağım istişare sonrası tekrar aday olmayı düşünüyorum."

Nuhoğlu, Belediye Meclis üyeleri Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sert ile istifa dilekçelerini parti genel merkezine noter aracılığıyla gönderdiklerini de sözlerine ekledi.