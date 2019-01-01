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Sumak dergisinden 'Kılıçdaroğlu' karikatürü

Mizah dergisi Sumak’ın, yerel seçimler yaklaşırken 'dindar' bir söylem geliştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu betimlediği karikatür beğeni topladı.

01 Ocak 2019 Salı 14:11
Sumak dergisinden 'Kılıçdaroğlu' karikatürü

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde muhafazakar seçmenin oyuna göz diken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dindar söylemler kullanmaya başladı. Her seferinde laiklikten dem vuran CHP, her seçim döneminde olduğu gibİ yerel seçimlere az bir süre kala 'laik' söylemi bir kenara bırakarak 'dindar' bir havaya büründü.

CHP’nin bu değişken siyasetini eleştiri getiren mizah dergisi Sumak, "Seçim yaklaşınca Kemal bi anda dindarlaştı" başlığıyla konuyu özetleyen bir karikatür yayınladı.

Takkeli ve sakallı Kemal

Erdoğan Özer’in imzasıyla yayınlanan karikatürde Kılıçdaroğlu takkeli ve sakallı maskesini yüzünden çıkartarak "Artık eve yaklaştım" diyor.

Sumak’ın CHP’nin gerçek yüzünü ortaya koyduğu karikatür sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:11
  1. Erdoğan Özer
  2. sumak
  3. mizah dergisi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP

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