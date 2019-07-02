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Suluova Belediyesinden gönül belediyeciliği örneği: ‘Hünerli Eller’

Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi’nin girişimi ve İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle uygulanan ‘Hünerli Eller’ projesinin açılışı yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:47
Suluova Belediyesinden gönül belediyeciliği örneği: ‘Hünerli Eller’

Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi’nin girişimi ve İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle uygulanan ‘Hünerli Eller’ projesinin açılışı yapıldı. 65 yaşını geçmiş, kimsesi kalmamış, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların evlerinin temizliğine yönelik proje kapsamında 105 haneye hizmet sunulacak.


İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Suluova Belediyesi ile Suluova Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle ilçedeki yaşlı ya da fiziksel güçsüzlük nedeniyle evlerinin temizliğinde zorlanan vatandaşlara yönelik uygulanan ‘Hünerli Eller’ projesinin açılış toplantısına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Suluova Belediyesi Kültür Merkezindeki programda konuşan Vali Varol, proje ile gönüllere dokunulduğuna işaret ederek, “Asıl olan kısım o hanenin kapısının birileri tarafından açılması. ‘Birileri sizleri düşünüyor. Sizlerin varlığından haberdar ve sizlere destek olmak için. Sizin yanınızda olmak için bir takım çalışmalar yürütüyor. Bunun söylenebilmesidir.’ Bu anlamda çok güzel bir proje ve uzun soluklu, sürdürülebilir olması da önemli” dedi.


Varol, ‘Gönül Belediyeciliği’ kavramının güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu vurguladığı projenin hayata geçirilmesinde emeği olanları kutladı.


Belediye Başkanı Fatih Üçok ise 65 yaşını geçmiş, kimsesi kalmamış, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların evlerinin temizliğine yönelik proje kapsamında 105 haneye bu hizmeti sunacaklarına değindi.


Fatih Üçok, vatandaşların hayır dualarını almak istediklerini belirterek projeye destek olan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yöneticilerine ve Vali Varol’a teşekkür etti.


Vali Varol programında ardından Başkan Üçok ve Kaymakam Kanyılmaz ile birlikte projesi kapsamında evlerinde temizlik hizmeti yapılan 15 yıldır yatağa bağımlı halde olan Hacer Öksüz ve ona tek başına bakan eşi Halil İbrahim Öksüz’ü ziyaret etti.


50 yıllık eşinin huzurevinde kalmasını istemediğini belirten Halil İbrahim Öksüz, “24 saat içerisinde gözünü bir kere bile açsa benim için yeterli” ifadelerini kullandı. Öksüz, evlerinin temizlenmesinin sağlandığı projenin uygulanmasına destek olanlara şükranlarını sundu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:47
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