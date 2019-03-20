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Sülük’ten sanayi sözü

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı Mahallelerinde yapacağı projeleri, yatırımları ve çalışmaları anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Sülük’ten sanayi sözü

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı Mahallelerinde yapacağı projeleri, yatırımları ve çalışmaları anlattı. Başkan Adayı Mikail Sülük, Küçük Sanayi Sitesini (KSS) kuracaklarını ve bu projeyle Pütürge’de 600 kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.


İlçenin kalkınması, istihdamın artması ve göç sorununun ortadan kalması için Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projesini gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, bu proje ile bölge halkının refah düzeyini, alım gücünü arttırmak istediklerini belirtti.


Başkan Adayı Mikail Sülük, 15 projesi arasında bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nin kurulmasına ilişkin, “Bölge halkına yönelik girişimcilik eğitimi düzenlenecek ve ardından 10 işletmenin faaliyet göstereceği 20 dönümlük kapalı alana kurulan küçük Sanayi Sitesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Pütürge’de işletme kurmayı hedefleyen kişilere yönelik KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilecek projemizde; ilçenin üretim faaliyetlerinin başlaması sağlanacak. Girişimcilik eğitimi alan kişilerden KSS’de iş kurmak isteyenlere proje hazırlama desteği verilerek hibe almaları sağlanacak. KSS’de yatırım gerçekleştirecek diğer grup ise Pütürgeli iş adamlarıdır. Özellikle tekstil sektöründe kümelenmiş iş adamlarına Pütürge’de yatırım yapmaları için teşvik ve öneri sunularak, KSS’de faaliyet göstermelerine öncelik sağlanacaktır” dedi.


Projenin gerçekleşmesi halinde ilçeye sağlayacak katkıları değerlendiren Başkan Adayı Mikail Sülük, şunları dile getirdi:


"İlçenin sanayi potansiyelinin canlandırılabilmesi, çarpık yapılaşmanın en aza indirilmesi, ilçenin ve ilin ekonomisine katkıda bulunabilmesi adına KSS kurulumu planlıyoruz. KSS kurulması ile ilçenin sosyo-ekonomik gelişiminde artış gözlenecek. İlçede girişimcilik teşvik edilerek, yatırım ortamları oluşturulacak. Bu sayede ilçe sanayi sektöründe ilerleme gözlenecek, istihdam olanakları artırılacak ve dolayısıyla halkın gelir düzeyinde artış gözlemlenecek. Küçük Sanayi Sitesinin oluşturulması ile bölgenin önemli sorunları arasında yer alan küçük işletmelerin kurumsallaşması da desteklenmiş olacaktır. Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren işletmeler, altyapı konusunda daha iyi imkanlara sahip olacaklardır. Ayrıca sanayi sitelerinde yer almaları nedeni ile teşviklerden daha yüksek oranlarda yararlanma avantajına sahip olacaklardır."


İlçenin kalkınması, istihdamın artması ve göç sorununun ortadan kalkması için projeyi gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, “Bölgedeki göç hareketlilikleri yüzde 51’lik yüksek bir oran ile 15- 29 yaş arasında görülmektedir. Bölgedeki göçün en belirleyici nedenleri arasında eğitim yer almaktadır. İstihdam olanakları düşünüldüğünde ise iş gücü hareketliliğinin olması bölgenin göç vermesinde başlıca etkenlerdendir. KSS kurulumu ile sanayinin gelişmesi, bölgedeki göçü engelleyecektir. 2 yıl sonra İlçede gerçekleşen sanayileşme sonucunda istihdam olanakları da artacaktır. Bu şekilde ilçe dışına genç nüfusun göç etmesi engellenecek ve ilçe işsizlik oranlarında azalma yaşanacaktır. 5 yıl sonra bölgenin rekabet edebilirliğinde artış sağlanmış olacaktır. KSS, bölgenin gelişmişlik düzeyinin artırılmasında önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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