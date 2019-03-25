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Suludere’den Başkan Adayı Özdoğan’a ziyaret

Kayseri Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası ve Beğendik Mahallesi Sakar, Çağlayan Mevkii Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mükremin Suludere, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:03
Suludere’den Başkan Adayı Özdoğan’a ziyaret

Kayseri Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası ve Beğendik Mahallesi Sakar, Çağlayan Mevkii Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mükremin Suludere, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.


Başkan adayı Özdoğan’ı, Dernek yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret eden Mükremin Suludere, “Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Hacılarımız için geçtiğimiz 5 yılda, Belediye Başkanımız Doğan Ekici ile birlikte güzel çalışmalara imza attı. 31 Martta yapılacak olan seçimlerde ve yeni dönemde yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.


Başkan Adayı Özdoğan ise, “Sayın Başkanımıza ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine yapmış olukları nazik ziyaretten ve başarı temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz sevdamız Hacılarımız için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ilçemize kazandıracağımız projeler ile hemşerilerimiz daha da müreffeh bir Hacılar’da yaşayacaklar.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:03
  1. doğa

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