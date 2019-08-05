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Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu

Malatya’da dün Sultansuyu Harası’ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4’ü de bu sabah bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:27
Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu

Malatya’da dün Sultansuyu Harası’ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4’ü de bu sabah bulundu. 1 yaşındaki tayların, bölgede bulunan yabani domuz sürülerinden ürkerek kaçmış olabileceği tahmin ediliyor.


Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan en iyi Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde Çiftçibaşı mevkisinde dün gece kaçan 34 dişi taydan 3’ü şehirler arası yolda araçların çarpması sonucu telef olmuş diğerleri ise işletme çalışanları tarafından bulunmuştu. Kayıp olarak aranan 4 tayın ise bu sabah saatlerinde bölgeden uzak bir mevkide bulunduğu öğrenildi. Yaz mevsimi nedeniyle çevresi demir korkuluklarla kapalı alanda bekleyen tayların, bu mevsimde bölgede sıkça görülen yabani domuz sürülerinden veya yırtıcı hayvanlardan ürkerek demir kapıyı kırıp, kaçtıkları tahmin ediliyor.


Henüz 1 yaşında olan dişi tayların 1 yıl sonra satışa hazır olacağı öğrenilirken tayların piyasa değerinin ise elit tayların fiyatından çok daha düşük olduğu ve her birinin tahmini 10 ile 30 bin TL arasında satılabileceği belirtiliyor.



Olayın geçmişi


Sultansuyu Tarım İşletmeleri Çiftçibaşı mevkisinde bulunan 34 dişi tay, demir kapıyı kırarak Malatya-Kayseri kara yoluna çıktı. Burada Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 yabancı plakalı otomobillerin aniden önlerine çıkan atlara çarpması sonucu 3 tay telef oldu. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi ise hafif yaralandı.


Kaçan diğer atlar ise işletmeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Karanlıkdere mevkisinde işletme çalışanları ve jandarma tarafından yakalanarak haraya geri getirildi. Olayla ilgili ise kurum tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:27
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