Sultanlar ligde son maçına çıkıyor Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin son maçına çıkıyor.

Ligin 22.hafta karşılaşmasında deplasmanda Adana DSİspor’a konuk olacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da tek hedef deplasmanda galibiyetle ayrılmak. Sezonu galibiyetle tamamlamak isteyen Mavi-Siyahlılar Play-Off için çok umutlu. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçen Mavi-Siyahlılar Pazar günü Adana’da oynayacağı Adana DSİ maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenörler Harun-Seher Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da yüzler gülüyor. Ligde geride kalan 19.hafta sonunda 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletiksportopladığı 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. Adana DSİ maçının ardından normal sezonu tamamlayacak olan Mavi-Siyahlı takımda gözler Play-Off çevrilecek.

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