Sultanlar bu haftayı bay geçiyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 21.haftasını puansız BAY geçecek.

11 takımın mücadele ettiği 5.Grupta bu hafta sonunu maç yapmadan geçecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin son haftasında ise deplasmanda Adana DSİ ile karşı karşıya gelecek ardından ligi noktalayacak. Kayseri ekibi Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor geride kalan 19.hafta sonunda 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Mavi-Siyahlılar kalan son 2 haftada rakibi Kuzeyboru’nun puan kaybetmesini bekleyecek. Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Kayseri OSB Teknik Koelji Atletikspor,Pazar günü oynanacak olan Pema Koleji ile Kuzeyboru maçından çıkacak sonucu bekleyecek.