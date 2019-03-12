Sultanlar 1.Lige yarı finalde veda etti

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lig Play-Off üçüncü maçında Adana’da oynadığı maçta Bozoyük Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak veda etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grubu lider olarak tamamlayan ve adını Play-Off’a yazdıran Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor, 1.Lig için Adana’da sahneye çıktı.

Adana Yüreğir Spor Salonunda ilk maçında Vakıfbank’a 3-1 mağlup olan Mavi-Siyahlılar ikinci maçında Muş Vahit Özmenspor’u 3-0 mağlup etti. Mavi-Siyahlılar dün oynadığı üçüncü maçında Bozoyük Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu ve yarı finalde 1.Lige veda etti.

Sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu büyük bir başarı ile takdir toplayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lige ulaşamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Antrenörler Harun-Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 2018-2019 sezonu 1.Lig yarı finalinde sonlandırdı.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, “ Ligin başından beri koyduğu 1. Lig hedefini yarı finalin son maçına kadar kovalayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’u, seyircilerine, kalbi bu takımla atan taraftarlarına, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Antrenörler Harun-Seher Şahin hocalarıma ve kulübün her şeyi elinden gelenin fazlasını yapan Kulüp Başkanı Adil Özhan’a ve Kayseri Voleyboluna bu heyecanı yaşattıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.