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Sultangazi’ye ikinci millet kıraathanesi

Sultangazi’de ikinci millet kıraathanesi bugün açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 16:17
Sultangazi’ye ikinci millet kıraathanesi

Sultangazi’de ikinci millet kıraathanesi bugün açıldı. Sultançiftliği Mahallesi’nde açılan millet kıraathanesine Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay gelerek, içerideki öğrencilerle sohbet etti.


Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi’nin ikinci millet kıraathanesi olan Sultançiftliği Millet Kıraathanesi’ne gelerek çalışan öğrencileri ziyaret etti. Açıldığı ilk gün olmasına rağmen neredeyse tamamı dolu olan kıraathaneyi gezen Altunay, içeride bulunan bütün gençlerle sohbet etti.



“Günde en az 1500 öğrenci istifade edecek”


Sultangazi’ye ikinci millet kıraathanesini açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Cahit Altunay, “Aslında başından beri en büyük heyecanımız millet kıraathaneleri ama iki tane yan yana açmış olmanın verdiği mutluluk da bir başka güzel oluyor. Sadece ilçe insanına değil dışarıdan gelenlere de ciddi şekilde kolaylık sağlıyor. Hem ulaşım yönünden hem de içinde verdiği hizmet yönünden. Günde en az 1500 öğrenci istifade edecek” dedi.



“Müzik odaları, sanat odaları, resim, heykel, robotik kodlamaya kadar her şey yapılabiliyor”


Kıraathanede bulunan hizmetlerle ilgili bilgi veren Altunay, “Bunun üzerinde müzik odaları, sanat odaları, her türlü resim, heykel, robotik kodlamaya kadar her şey yapılabiliyor. En alt katta da aynı zamanda okçuluk eğitimi var. Şu anda içeride bizim sesimizden başka ses yok. Buraya gelen öğrencilerin her biri ya üniversiteye hazırlık ya da Anadolu liselerine hazırlık için geldiği için hiç ses çıkmıyor. Bu da aslında öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda çalışma arzusunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:17
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