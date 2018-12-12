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Sultangazi’deki silahlı saldırılar

Birbirine yakın adreslerde 2 kişiyi yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:26
Sultangazi’deki silahlı saldırılar

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de, birbirine yakın iki adreste biri AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ile Gökhan Çokdüşünür’ü, birbirine yakın adreslerde silahla yaralayan kişinin M.Ç. (46) olduğunu belirledi.

Şüpheli, ekiplerce yapılan operasyonda, olayda kullandığı silahla yakalandı.

M.Ç'nin ifadesinde saldırıları gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtildi. Şüphelinin, oğlunun bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulduğunu, onun tutuklanmasına Yıldız ve Çokdüşünür'ün sebep olduğunu düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, Murat Ç.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, yaralılar Yıldız ve Çokdüşünür'ün hastanede tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:26
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