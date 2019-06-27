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Sultangazi’de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada

Sultangazi’de çöpleri toplayan temizlik işçisi, bir şahıs tarafından baltalı saldırıya uğradı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:29
Sultangazi’de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada

Sultangazi’de çöpleri toplayan temizlik işçisi, bir şahıs tarafından baltalı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansıdı.


Olay, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri almaya geldikleri sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanındaki kimliği belirsiz şahıslarla temizlik işçisi tartışmaya başladı. Hurdacı olduğu belirtilen şahıslardan biri tartışma esnasında elindeki baltayla temizlik işçisine vurdu. Acı içinde kıvranan işçi yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.



Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı


Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çöpleri almaya gelen temizlik işçilerinin kimliği belirlenemeyen şahıslarla tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganın baltayla temizlik işçisine vurduğu görülüyor. Temizlik işçisinin yere yığılması da güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:29
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