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Sultangazi’de taklit ayakkabı operasyonu

Ünlü markaların taklidi olan ayakkabılar ürettiği tespit edilen imalathaneye yapılan baskında, çok sayıda taklit ayakkabıya el konuldu

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:06
Sultangazi’de taklit ayakkabı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak’taki bir binanın alt katındaki imalathanede ünlü markaların taklidi olan ayakkabılar üretildiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi. Operasyon sırasında imalathanede çalışanların polise karşı koyması üzerine, olay yerine takviye ekipler çağrıldı.

Taklit ayakkabılara el koyan polis ekipleri, imalathanedeki 7 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:06
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