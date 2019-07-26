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Sultangazi’de sokaklar ağaç fideleriyle buluşuyor

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde sokakları ağaçlandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:00
Sultangazi’de sokaklar ağaç fideleriyle buluşuyor

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde sokakları ağaçlandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Habibler Mahallesi’nde ağaçlandırma çalışmalarına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, mahalle sakinleriyle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirirken, fesleğen ve cam güzeli çiçeği dağıtımı da yaptı.


İlçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına hız veren Sultangazi Belediyesi, Habibler Mahallesi’nde ağaçlandırma çalışması yaptı. Ağaçlandırma çalışmalarına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, mahalle sakinleriyle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirirken fesleğen ve cam güzeli çiçeği dağıtımı da yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çevre duyarlığıyla dikilen her ağaç fidanının sevgi ve barışı temsil ettiğine vurgu yaparak, "Bir milletin vazgeçilmez serveti arasında yeşil alan ve ormanlarıdır" dedi.


"Sultangazi Belediyesi olarak gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yeşil çevrede yaşayabilmesi adına önemli çalışmalara imza atıyoruz" diyen Başkan Dursun şu açıklamalarda bulundu:


"Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Bu bilinçle hareket ederek ilçemizde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırırken ilçemizin dört bir yanında yaptığımız çalışmalarda çok sayıda ağaç fidanını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öte yandan parklarımızı güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla birçok parkımıza kamera güvenlik sistemi kurduk. Tüm parklarımızı güvenlik sistemleriyle donatacağız."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:00
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