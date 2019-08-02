Sultangazi’de silahlı kavga: Vurulan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Sultangazi’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi sığındığı iş yerinde vatandaşlar yaptı.

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfenin önünde karşılaşan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine silahını çeken şüpheli şahıs, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi 3 yerinden yaraladı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, yaklaşık 20 metre ilerideki bir ayakkabı dükkanına sığındı. Kanaması olan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı.

"Can havliyle gelip dükkanın içine girdi"

Yaralı bir şekilde dükkanına sığınan kişiye ilk yardımı yapan Bülent Sert, "Ayakkabı dükkanım var. Kahvenin önünde birisi vuruluyor. Can havliyle gelip dükkanın içine girdi. Müdahale ettik, daha sonra ambulans çağırdı arkadaşlar. Bilinci yerindeydi, kanaması vardı" dedi.

Öte yandan kaçan saldırganı yakalaması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.