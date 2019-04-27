Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralı27 Nisan 2019 Cumartesi 18:25
İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup, Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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