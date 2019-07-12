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Sultangazi’de silahlı 4 kişinin market soyduğu o anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de, market ve akaryakıt istasyonlarında silahlı gasp ve soygun yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:49
Sultangazi’de silahlı 4 kişinin market soyduğu o anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de, market ve akaryakıt istasyonlarında silahlı gasp ve soygun yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Silahlı gasp anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Geçtiğimiz salı akşamı Sultangazi ilçesindeki Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir markette silahla gasp olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, polisi harekete geçirdi. Gasp olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıları yakalamak için bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin Orhan K.(22), Emrah E.(24), Mehmet Furkan Ş.(22) ve Gürkan K.(22) olduğunu tespit etti. Ardından zanlıların saklandıkları adreslere peş peşe operasyon düzenleyen emniyet güçleri, soygundan 12 saat sonra Orhan K., Emrah E., Mehmet Furkan Ş. ve Gürkan K.’yi olayda kullandıkları otomobil ve suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 4 gaspçı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Orhan K. ve Gürkan K.’nin 6 Mayıs 2019 ve 26 Mart 2017 tarihinde Yunus Emre Mahallesinde 2 ayrı market ile 14 Mayıs 2019 tarihinde Gaziosmanpaşa’daki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen soygunun failleri olduğu anlaşıldı.


Şüphelilerden Orhan K., ‘nitelikli yağma’ ve ‘evden hırsızlık’ gibi 2 ayrı suç kaydının olduğu, Gürkan K.’nin ise ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ ve ‘kasten yaralama-hakaret’ suçlarından dosyasının bulunduğu kaydedilirken, 4 şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Orhan K., Emrah E. ve Mehmet Furkan Ş. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Gürkan K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Öte yandan, gasp anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:49
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