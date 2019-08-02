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Sultangazi’de ki dev kurban alanı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sutangazi’de kurulan Kurban kesim ve satış alanına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden besiciler hayvanlarını getirmeye devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:48
Sultangazi’de ki dev kurban alanı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sutangazi’de kurulan Kurban kesim ve satış alanına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden besiciler hayvanlarını getirmeye devam ediyor. 310 çadırlık dev kurban alanı havadan görüntülendi.



Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu kurban kesim ve satış alanı Taş Ocaklarının yakınındaki yeni yerinde vatandaşları bekliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen besiciler, kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak için alanda yerini aldı. Alana getirilen hayvanların ilk önce tırların üzerinde tek tek sayım işlemleri gerçekleştiriliyor, ardından gerekli belgelerin kontrolleri yapılıyor. Sonrasında kurbanlıklar, kiralanan çadırlara yerleştiriliyor. Kurban kesim ve satış alanında ise halen çadırların kurulumu devam ediyor. Öte yandan bazı besiciler hayvanlarını şimdiden sattığını ifade ederken bazıları ise henüz hiç satış yapamadıklarını belitti. 310 çadırlık dev kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde besicilerin hangi ilden geldiklerini, çadırlarının önünde pankart açarak ve çadırlarının üzerini yazı yazarak gösterdikleri görüldü. Alanın büyüklüğü ve dolan çadırlar ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:48
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