0553 313 94 23

Sultangazi’de izci kampına coşkulu veda

Sultangazi Belediyesi İzci Kampı ilk dönemi izci ateşi etrafındaki coşkulu kutlamayla sona erdi.

21 Haziran 2019 Cuma 23:09
Sultangazi’de izci kampına coşkulu veda

Sultangazi Belediyesi İzci Kampı ilk dönemi izci ateşi etrafındaki coşkulu kutlamayla sona erdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Buradan şampiyonluklar çıkabilir, Dünya birincileri çıkabilir, çok iyi izciler çıkabilir. Emek verince gayret edince ve birlikte olabilince, birlikte aynı duyguyu teneffüs edince başarılar kaçınılmaz olur” dedi.


Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği olduğu İzci Kampı’nın ilk dönemi sona erdi. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda gerçekleşen kapanış programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 132 minik izci ve izcilerin aileleri katıldı.İzci kampının ilk dönemine katılarak hem izciliğin esaslarını öğrenen hem de kuvvetli dostluklar kuran 132 minik izci, velilerinin de katıldığı veda kutlamasında, geleneksel izci ateşinin etrafında buluştu. Çocuklarını Sultangazi Belediyesi İzci Kampı’na gönderen veliler açık havada düzenlenen kamp alanında çocukların 6 gün boyunca geçirdikleri zamanı sinevizyonda izledi. Daha sonda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun velilere ve çocuklara, eve gider gitmez teknolojiden uzak durmaları konusunda konuşma yaptı. Veliler ve çocuklar kamp ateşinin etrafında oturdular ve çocukların kapanış için hazırladığı faaliyetleri izledi. Minikler hep beraber izci şarkıları söyledi. Farklı farklı oyunlar oynayan çocuklar ailelerine gece boyunca unutulmaz gösteriler sergiledi.



“Dünya birincileri çıkabilir, çok iyi izciler çıkabilir”


İzcilere ve ailelerine kampta konuşma yapan Başkan Av. Abdurrahman Dursun, “İzcilerin doğada nasıl davranacaklarına dair 6 günde edinmiş oldukları kendi tecrübeleri, öğretmenlerimizin büyük desteğiyle hayata karşı çok daha dirençli hale geldiler. Burada son günleri ama üzüldüklerini düşünüyorum. Buradan şampiyonluklar çıkabilir, Dünya birincileri çıkabilir, çok iyi izciler çıkabilir. Emek verince gayret edince ve birlikte olabilince, birlikte aynı duyguyu teneffüs edince başarılar kaçınılmaz olur. Hizmet veren bütün ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Farklı ilçelerden gelen izciler burada çok güzel dostluklar edindiler” dedi.



“Teknolojiden ayrılınca da demek ki hayat varmış”


Konuşmasının bir bölümünde ailelere nasihatte bulunan Başkan Dursun, “Onların sadece bilgisayarları başında, telefonları başında eminim olmamalarını istiyorsunuzdur. Şu 6 günde onlar bilgisayarlarından ve telefonlarından ayrı kaldılar. Ellerinden o teknolojiyi alabilmek oldukça zor. Teknolojiden ayrılınca da demek ki hayat varmış. O teknolojiden kafanızı bir kaldırıp etrafa baktığınız da hayatın içerisinde çok daha güzellikler ve farklı şeyler olduğunun farkına vardık. O zaman eve gider gitmez, teknolojiye yapışmıyoruz. Elbette teknoloji olacak ama dışarı da, parklarda, bahçeler de farklı farklı yaz kamplarında güzel hayatlar var. O hayatları arkadaşlarınızla beraber yaşayın. Sosyal olmaya çalışın. Oralarda daha huzurlu ve mutlu olacağınızı daha fazla arkadaş edindikçe birlikte arkadaşlıklarınızın fazlalaştığını hissedeceksiniz. Velilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler çocuklarınız için çok büyük fedakarlıklar gösteriyorsunuz. Onların yetişmesi ve donanımlı hale gelmesi için çok gayret gösteriyorsunuz. Allah bu gayretlerinizi boşa çıkartmasın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:09
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesi için lokma döktürdü
    1. Annesi için lokma döktürdü
    2. Kızıl Çin, dünyaca ünlü Uygur Türkü..
    3. Tüneldeki kazada 1 kişi hayatını..
    4. Filistinliler gösterilerinde Mursi'yi..
    5. Doğuş Balbay: "Şampiyon olduğumuz için..
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Sultangazi’de izci kampına coşkulu veda
    8. Kuzey Ege'de 41 düzensiz göçmen..
    9. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet,..
    10. TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin..
    11. İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı
    12. GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlılarının..
    13. Putin Gürcistan’a uçuşları yasakladı
    14. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    15. Beka karşıtları 23 Haziran öncesi son..
    16. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    17. Sözcü Aksoy: “Yunanistan, Lozan Barış..
    18. Ayvalık’ta 41 kaçak göçmen yakalandı
    19. Turkish Airlines Antalya Open’da..
    20. FETÖ’den aranan iki kardeş sahte..
    21. Anadolu Efes’in şampiyonluk sevinci..
    22. Ordu Ulusal Fuar Günleri başladı
    23. Denizli'de internet dolandırıcılığı..
    24. Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması
    25. Türkiye'den Yunanistan'a "Lozan..
    26. İstanbul yeniden sandığa gidiyor!..
    27. "Üreten, düşünen ve sorgulayan bir..
    28. Trump, "İran'a saldırıya nihai onayı..
    29. "Biz demokrasi, hak, hukuk istiyoruz"
    30. Kıbrıs Rum Kesimi’nin eski lideri..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi, 'suikastçı' dedi
    Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi, 'suikastçı' dedi
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti