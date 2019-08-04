0553 313 94 23

Sultangazi’de hırsızlar elbiseleri kucaklayarak böyle çaldı

Sultangazi’de bir tekstil firmasına gelen yüzleri maskeli 5 kişi piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan elbiseleri dakikalar içerisinde çaldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:05
Sultangazi’de hırsızlar elbiseleri kucaklayarak böyle çaldı

Sultangazi’de bir tekstil firmasına gelen yüzleri maskeli 5 kişi piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan elbiseleri dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızların elbiseleri kucaklayarak götürdüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz sabah Sultangazi Esentepe Mahallesi 2148. Sokak’ta bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli olan kimliği belirsiz 5 şahıs sokakta bir süre dolaşarak iş yeri çevresinde keşif yaptı. Araçla sokak içerisine gelen şüpheliler cadde üzerinde araçla kısa bir tur attıktan sonra tekrar iş yerinin önüne geldi. 2 kişi araç içerisinde beklerken araçtan inen 3 kişi tekstil atölyesinin önüne geldi. Camın demir korkuluklarını kırarak içeri giren şahıslar, müşterisine teslim edilmek üzere depoda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan kadın elbiselerini dakikalar içerisinde topladı. Kucaklarında ve sırtlarında taşıdıkları elbiseleri dükkanın önünde bekleyen panelvan araca kısa sürede yükleyen hırsızlar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bu sırada bazı elbiselerin yola düştüğü ve hırsızların bunlarla ilgilenmediği fark edildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan, şüphelilerin önceki gün yine panelvan minibüsle başka bir tekstil atölyesinden yaklaşık 200 bin TL’lik kot pantolon çalan kişiler olduğu değerlendiriliyor.



“İçeriden aldıklarını alıp direk arabaya yüklediler”


Olayın görgü tanığı Baran Üstündağ, “Sabah kalktım işe gidiyordum, baktım kameranın altından birileri geçip camı kırdı. Korkulukları da kırıp içeriye girdiler. İçeriden aldıklarını alıp arabaya yüklediler ve kaçtılar. Polisleri aradık, ekipler hemen geldiler. Araç içerisinde 3 kişi vardı. Arabayla önce buradan bir tur attılar sonra eşyaları alıp köşeye park ettikleri arabaya yükleyip gittiler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selin yaraları sarılıyor
    1. Selin yaraları sarılıyor
    2. Mardin’de uyuşturucu tacirleri ve..
    3. Bıçakçılar: “Çin malı bıçak almayın"
    4. Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle..
    5. Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya..
    6. Kadınlar tarımsal üretime katkı..
    7. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    9. Bu sabunlar kişisel bakım rutininizi..
    10. Canpolat mahalle gezilerine devam..
    11. Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti
    12. Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi..
    13. Ağaçlık alanda korkutan yangın
    14. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet..
    15. Belediye AK Parti'ye geçince iş..
    16. 12 gecekondu cayır cayır yandı
    17. Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
    18. Kazakistan ABD'nin INF'den..
    19. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    20. Islak zeminde virajı alamayan otomobil..
    21. Akıntıya kapılan genci arama..
    22. Bakan Soylu Hatay’da AK Parti’li..
    23. Olay öncesi 4 sayfalık manifesto..
    24. Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de..
    25. Mültecileri taşıyan minibüs devrildi:..
    26. Esma Esed, meme kanserini yendiğini..
    27. "Otomotivde ileriye dönük olarak..
    28. Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti
    29. Mersin’de genç kızlar iğne oyası..
    30. Endonezya'daki depremde ölü sayısı..
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın