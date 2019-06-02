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Sultangazi’de gökyüzünü iyilik balonları kapladı

Sultangazili çocuklar “İyilik Evi” projesiyle üzerine dilek yazdıkları binlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

02 Haziran 2019 Pazar 09:57
Sultangazi’de gökyüzünü iyilik balonları kapladı

Sultangazili çocuklar “İyilik Evi” projesiyle üzerine dilek yazdıkları binlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Gökyüzünü iyilik balonlarının kapladığı etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.


Sultangazi Belediyesi çocuklara iyi bir insan olmayı aşılamak amacıyla Ramazan ayında "İyilik Evi" projesi başlattı. Proje kapsamında çevresindeki insanlara ve hayvanlara iyilik yapması istenen çocuklar, birbirinden farklı etkinliklere imza attı. Bazı çocuklar sokağındaki kedileri beslerken, bazıları ise arkadaşıyla yemeğini paylaştı. Projenin finalinde ise çocuklardan toplanan iyilik dilekleri binlerce balonla gökyüzüne bırakıldı.


Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocuklara iyiliği aşılamanın önemli olduğunu vurguladı.


İyiliklerin tüm dünyada çoğalması temennisinde bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ”Ramazan’ın başından beri ‘İyilik Evi’ projemizle çocuklara iyiliği aşılamayı onlarla birlikte iyiliğe doğru yelken açmaya çalıştık. O arada çocukların o güzel saf duygularını öğrenmeye çalıştık. Burada o küçük sandıkta biriktirmeye gayret ettik. Binlerce iyilik kağıtlarımız oldu. Bunlarla ilgili farklı projelerimiz var. Biriken kağıtlar iyilikler ile ilgili projelerimiz olacak. Bugünde saflığı, çocukluğu temsil eden beyaz balonlarımızı gökyüzüne bıraktık. İyilikler önce Sultangazi’de çoğalsın, sonra İstanbul , Türkiye sonra bütün dünyaya çoğalsın. Bu iyilikleri yayalım diyoruz” diye konuştu.



“Sonunda mutlaka iyiler kazanacak”


Çocuklara iyiliğin küçük yaşta öğretilmesi gerektiğini söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, “Tarih boyunca merhamet ve adaletle 3 kıtaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. İyiliği ve iyileri savunduk. İyilik yapmak için uğraştık. İyilikle birlikte insanların toplumların milletlerin gönüllerini fethettik. İşte Sultangazi’de bunun örneklerinden biridir. Sonunda mutlaka iyiler kazanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:57
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