Sultangazi’de Geleneksel Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Sultangazi’de bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Geleneksel Kurumlar ve Okullar Arası Spor Şenliği kapsamında Halk Oyunları Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ilk ve ortaokul seviyesindeki yaklaşık 400 öğrenci gösteri gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Kurumlar ve Okullar Arası Spor Şenliği kapsamında Halk Oyunları Etkinliği düzenlendi. Sultangazili öğrencilerin Türkiye’nin farklı bölgelerinden halk oyunları gösterileri sunduğu etkinliğe ilk ve ortaokul seviyesindeki yaklaşık 400 öğrenci 16 ekip olarak katıldı. Çocukların her zaman Sultangazi’nin gülen yüzü olmaları için gayret edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi bugün çok güzel bir günü yaşıyor. 16 tane okulumuz halk oyunları festivaliyle bugün coşkuyla, sevinçle, güler yüzle burada program yaptılar. Hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum ama ailelerine de anne babalarına da canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar bu güzel çocuklar için, güler yüzlü çocuklar için her türlü fedakarlığı gösteriyor. Biz de onlar için Sultangazi’de çok daha güzel şeyleri yapmak için, Sultangazi’nin hep gülen yüzü olmaları için gayret edeceğiz. Bugün de bu huzuru yaşıyoruz burada” dedi.

“Bu sene Ramazan ayında odak tamamen çocuklar”

Ramazan ayında çocuklara yönelik programların olacağını belirten Başkan Dursun, “Bu sene Ramazan ayında odak tamamen çocuklar. Çocuklara yönelik programlarımız olacak. Çocuklara yönelik oyun bahçelerimiz olacak. Yine meddahlarımız, Hacivat-Karagöz ile birlikte olacağız. Çocuklarımızla birlikte çok güzel bir Ramazan geçirmek istiyoruz. Onlara Ramazan’ın hem huzurunu hem de mutluluğunu yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.