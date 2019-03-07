Sultangazi’de freni boşalan kamyonet eve girdi Sultangazi’de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.

Sultangazi’de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi’de freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı. Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi’de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.