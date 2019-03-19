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Sultangazi’de eğitim kurumlarına dadanan 11 hırsız tutuklandı

Sultangazi’de, son 20 gün içinde okullara dadanan hırsızlar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

19 Mart 2019 Salı 10:36
Sultangazi’de eğitim kurumlarına dadanan 11 hırsız tutuklandı

Sultangazi’de, son 20 gün içinde okullara dadanan hırsızlar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların 11’i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarından 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, yüzlerine maske takıp gece yarısında okullardan elektronik eşya çalan 18 zanlının eşkalini güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şahıslardan 13’ü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıların üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11’i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, baskınlarda adreslerinde bulunamayan firari 5 şahsın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.


Öte yandan okullara dadanan zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde maske ve kapüşon takan şüpheliler girdikleri eğitim kurumlarından çuvala koydukları eşyalarla dışarı çıkıp kaçıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:36
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