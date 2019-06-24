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Sultangazi’de caddeler yenilenerek modern görünüme kavuşacak

“Sultangazi Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi kapsamında ilçedeki caddeler yenilenerek modern bir görünüme kavuşuyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
Sultangazi’de caddeler yenilenerek modern görünüme kavuşacak

“Sultangazi Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi kapsamında ilçedeki caddeler yenilenerek modern bir görünüme kavuşuyor.İlk 50. Yıl Mahallesi C Caddesi Prestij Yolu hayata geçirilerek , yol uzunluğu775 metre olan cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç park cepleri oluşturulacak.


“Sultangazi Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi kapsamında 50. Yıl Mahallesi C Caddesi Prestij Yolu’nun yaya yürüyüş konforunun arttırılması ve araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde sağlanması amacıyla, cadde ve caddeye bağlanan sokak girişlerinde geometrik düzenlemeler yapılacak. Cadde boyunca araç yolu, gidiş geliş, ortalama 7 metre genişliğinde tasarlandı. Araçların düzensiz parklanmasını önlemek amacıyla alanda belirlenen yerlere; 2 - 2.2 metre genişliklerinde, farklı araç kapasitelerinde park cepleri yapılacak.


Modern aydınlatma direkleri


50. Yıl Mahallesi C Caddesi Prestij Yolu yapım çalışmaları kapsamındaaraç ve yaya trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dekoratif direk ve armatürler ile aydınlatma sağlanacak.


Prestij caddeye mineral yüzeyli plak ve üçgen şapka taşları estetik katacak


Mevcut yoldaki çökme, bozulma ve deformasyonlar ortadan kaldırılarak araç trafiği rahatlatılacak. Proje alanı boyunca; zemin kaplaması olarak mineral yüzeyli plak ve üçgen şapka taşlarıkullanılacak. Alanda bulunan mevcut araç girişlerine, granit renkli beton küp taşlar döşenerek, araç geçişi için sağlam zemin oluşturulmuş olacak ve kaldırımda döşeme farklılığıyla araç girişleri yapılacak.


Proje alanında erişilebilirlik standartları dikkate alınarak kaldırım yükseklikleri 5 cm olarak belirlendi. Böylece engelli yürüyüş konforu arttırılması amaçlandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
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