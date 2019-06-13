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Sultangazi’de caddeler prestij kazanıyor

Sultangazi’de caddeler "Sultangazi Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi kapsamında yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Sultangazi’de caddeler prestij kazanıyor

Sultangazi’de caddeler "Sultangazi Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi kapsamında yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak.


Sultangazi Belediyesi ilçenin altyapı ve ulaşama yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. "Sultangazi Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi kapsamında caddeler yenilenerek modern bir görünüme kavuşuyor. Bu kapsamda projelendirilen Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi Prestij Yolu hayata geçiriliyor. Cedde aydınlatılması geçici olarak prestij yol uygulamasından önce başlayacak. Prestij Yolu yapım çalışması 37 bin 980 metrekare alanı kapsıyor. Yolun uzunluğu 2 bin 150 metre olurken, 206 metrekarelik alanda yeşillendirme çalışması yapılacak. Ayrıca bu caddeye bağlantı sağlayacak sokaklar da yeniden düzenlenecek.



Geometrik düzenlemeler


Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi Prestij Yolu’nun yaya yürüyüş konforunun arttırılması ve araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde sağlanması amacıyla, cadde ve caddeye bağlanan sokak girişlerinde geometrik düzenlemeler yapılacak. Cadde boyunca araç yolu, gidiş geliş olmak üzere ortalama 7 metre genişliğinde tasarlandı. Araçların düzensiz parklaşmasını önlemek amacıyla alanda belirlenen yerlere; 2 - 2.2 metre genişliklerinde, farklı araç kapasitelerinde park cepleri konulacak.



Prestij caddeye granit ve bazalt taşlar estetik katacak


Proje alanı boyunca; zemin kaplaması olarak granit renkli beton plak taşlar kullanılacak. Mekanda ölçek algısını pekiştirmek ve kaldırım döşemesine çeşitlilik kazandırmak için bazalt renkli beton taşlar ile ortalama 4.7 metrede bir ara şeritler geçilerek estetik bir görüntü sağlanacak. Alanda bulunan mevcut araç girişlerine, granit renkli beton küp taşlar döşenerek, araç geçişi için sağlam zemin oluşturulmuş olacak ve kaldırımda döşeme farklılığıyla araç girişleri yapılacak.



Engelli yürüyüş konforu arttırılacak


Proje alanında erişilebilirlik standartları dikkate alınarak kaldırım yükseklikleri 5 santim olarak belirlendi. Tüm yaya geçişlerinde kaldırım, yol ile hemzemin hale getirilerek görme engelli uyarıcı taşları kullanılacak. Böylece engelli yürüyüş konforu arttırılması amaçlandı.



Yeşillendirme çalışmaları


Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi Prestij Yolu’na konulacak bitkiler de tespit edildi. Mevcut bitkilerden; prestij cadde yapımına engel oluşturmayan, dendrolojik özellikleri uygun olanlar, alanda korunacak. Bu bitkilere ek olarak 206 metrekarelik alanda yeşillendirme çalışması yapılacak. İlçenin toprak yapısına uygun yeni bitki ekimi yapılacak.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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