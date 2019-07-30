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Sultangazi’de cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri

Sultangazi Belediye Başkanı Av.

30 Temmuz 2019 Salı 10:36
Sultangazi’de cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ilçeye estetik görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı ’Prestij Caddeler’ yapım çalışmaları devam ederken, ilçe genelinde farklı cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri konulmaya başlandı.


Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un seçim vaatleri arasında yer alan prestij cadde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında ilçe genelinde havai hatların yer altına alınması, sokak ve caddelere estetik aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi, yaya yürüyüş konforunun arttırılması ve araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.


Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Caddesi, B ve C caddeleri, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çevresi, Şehit Eyüp Gönen Caddesi, 100. Yıl Caddesi ve İsmetpaşa Caddesi, Yunus Emre Bulvarı’na prestij cadde uygulamaları ile modern aydınlatma direkleri konulma çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar ile gelişi güzel yerleştirilen elektrik direkleri ve kabloların oluşturduğu görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken, modern aydınlatma direkleri ile ilçeye estetik görünüm kazandırılıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca bu bölgelerde altyapı, engelli erişimi ve yağmur suyu kanalları da yapılıyor.



Özel tasarımlı aydınlatma direkleri


Cadde ve sokaklara yerleştirilen aydınlatma direkleri özel olarak tasarlandı. Direkler hem kaldırımı hem caddeyi aydınlatacak tarzda çift konsollu olarak imal edildi. Direk taşıyıcıları silindir şekilli, kaynaksız, özel kalıpta tek parça formda üretildi. Galvaniz direklerin üzeri yeni özel elektrostatik toz boya ile kaplandı. Aydınlatma içinse tasarrufluekipmanlar seçildi.



Peyzaj çalışmaları


Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri söz konusu yerlerde orta refüj ve peyzaj çalışmaları ile sokakların ağaçlandırılması çalışmaları yapıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ayrıca semt sakinlerine mevsimlik çiçek dağıtımı gerçekleştiriyor.



"Caddelere prestij kazandırıyoruz"


Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bir kentin marka değeri olabilmesi için altyapı sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Başkan Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak cadde ve sokaklara prestijli yollar yapıyoruz. Geleneksel mimari ile modern çizgileri sentezleyen bir anlayışla ilçenin siluetini değiştirmeye ve caddelere prestij kazandırmaya çalıyoruz" dedi. "Prestij caddeleriyle Sultangazimizi Türkiye’nin örnek ilçelerinden birisi haline getirmeyi hedefliyoruz" diyen Başkan Dursun, prestij cadde uygulamaları ve modern aydınlatma direklerinin konulması çalışmalarının ilçenin genelini kapsayacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:36
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