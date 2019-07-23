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Sultangazi’de alacak verecek meselesinden yaşanan cinayetinin zanlısı yakalandı

Sultangazi’de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şahıs yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:02
Sultangazi’de alacak verecek meselesinden yaşanan cinayetinin zanlısı yakalandı

Sultangazi’de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesinde, 14 Temmuz Pazar günü, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban O. (49) bir süre önce Gülşah Ç. (34)’den bir miktar borç para aldı. Şaban O.’nun, borcunu uzun süre ödememesi üzerine Gülşah Ç.’nin bir tanıdığı olduğu öğrenilen Arif G. (23), Şaban O. ile borç meselesini konuşmak için 75. Yıl Mahallesinde buluştu. Şaban O.’nin kullandığı araca binen Arif G., Şaban O. ile alacak verecek meselesi hakkında konuşmaya başladı. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı ve o sırada alkollü olduğu belirlenen Arif G., belindeki silahı çıkartarak Şaban O.’yu aracın içerisinde vurduktan sonra koşarak uzaklaştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine Bağlı ekipler Şaban O.’yu öldüren şahısın kimliğini tespit etti. Şüpheli Arif G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Arif G. ile birlikte olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen Gülşah Ç. ’de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şaban O.’nun katil zanlısı Arif G. ve olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen Gülşah Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arif G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Gülşah Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Arif G.’nin Şaban O.’ya ait araca bindiği, bir süre araçta kaldığı, cinayeti işledikten sonra da araçtan inerek koşarak uzaklaştığı görüldü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:02
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